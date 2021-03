Assemblea Lega Serie A convocata d’urgenza: nodo diritti TV

L’Assemblea di Lega Serie A è stata convocata d’urgenza per giovedì: ecco i punti all’ordine del giorno tra cui la questione diritti TV

L’Assemblea della Lega Serie A è stata convocata in via d’urgenza per giovedì 4 marzo, esclusivamente in videoconferenza, alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 11.30 in seconda. Tra gli argomenti all’ordine del giorno la questione diritti Tv ma anche le comunicazioni del presidente e degli amministratori delegati.

Una diatriba accesa che però deve trovare soluzione in vista degli accordi da sottoscrivere.