Aston Villa, Reina: «Ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus»

Pepe Reina, portiere dell’Aston Villa, ha rilasciato una lunga intervista all’emittente radiofonica spagnola Cadena Cope, rivelando un particolare davvero incredibile. Ecco le parole del numero uno iberico

«La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui non si fanno i test, ma adesso sto bene. È dura, è come se mi fosse passato addosso un camion.Il calcio in questo momento è secondario, non mi importa sapere quando si tornerà in campo, quel che conta è la salute».