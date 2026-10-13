Aston Villa, stop di oltre un mese per Ruggeri

Il terzino azzurro si infortuna al bicipite femorale nel 2-2 col Brentford: Emery conferma i tempi lunghi, Mancini rischia di perdere un’opzione a sinistra

Brutte notizie per Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, e per Unai Emery, allenatore spagnolo dell’Aston Villa. Matteo Ruggeri, terzino sinistro classe 2002 ed ex Atalanta con un passato anche all’Atlético Madrid, si è infortunato nel pareggio per 2-2 contro il Brentford in Premier League. Come riportato dal quotidiano The Athletic, il giocatore ha accusato un problema al bicipite femorale sinistro ed è stato sostituito tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, lasciando il posto ad Aaron Wan-Bissaka, difensore inglese adattato a sinistra.

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La conferma di Emery

Nella conferenza stampa che ha preceduto la gara di Champions League contro il Fenerbahçe, l’allenatore basco ha confermato le brutte sensazioni sul giocatore: non è in grado di indicare con precisione la durata dello stop, ma ha spiegato che Ruggeri resterà fermo per diverse settimane, più di un mese. Il rientro, di conseguenza, dovrebbe avvenire solo dopo la sosta per le Nazionali di novembre. Il problema è arrivato in un momento delicato: il difensore aveva appena collezionato le prime due partenze da titolare in Premier League.

Nazionale a rischio

L’infortunio rischia di avere conseguenze immediate anche per l’Italia. Mancini potrebbe infatti dover rinunciare a Ruggeri per le prossime sfide di Nations League contro la Francia, il 12 novembre, e contro il Belgio, il 15. Nella pausa di ottobre il giocatore era stato richiamato in extremis in seguito al forfait di Federico Dimarco, scendendo in campo in entrambe le gare contro la Turchia. Ora, invece, il ct dovrà rivedere le gerarchie sulla fascia mancina, in un momento in cui la Nazionale cerca continuità dopo un percorso altalenante nel girone.

Perché pesa per il Villa

Per Emery si tratta di un’assenza pesante, anche per l’incertezza che circonda gli altri laterali sinistri a disposizione: il tecnico dovrà gestire un calendario fitto tra campionato e coppe europee senza uno degli esterni in cui aveva iniziato a riporre maggiore fiducia.