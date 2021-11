Atalanta a ritmo scudetto: col Venezia non bisogna fermarsi

Nelle ultime sette partite, l’Atalanta ha fatto più delle tre squadre in lotta per lo scudetto. E col Venezia non vuole perdere lo slancio

L’Atalanta vola in campionato e si è rilanciata anche in ottica scudetto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la squadra di Gasperini nelle ultime sette partite ha tenuto un ritmo migliore rispetto anche a Napoli, Milan e Inter che si stanno giocando il tricolore. Cinque vittorie e due pareggi il bottino dei nerazzurri che ora si trovano a -7 dalla vetta.

Al Gewiss Stadium arriverà oggi il Venezia e l’Atalanta e chiamata non fermarsi. In casa sono stati, infatti, già tanti i punti regalati alle avversarie; ben 12 e di questi addirittura quattro a Bologna e Udinese, squadre con ambizioni sicuramente inferiori alla Dea. I bergamaschi devono vincere per provare a mettere apprensione anche alle tre sorelle davanti.