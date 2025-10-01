Atalanta, come è stato riaccolto Lookman dai suoi tifosi alla prima da titolare. Qualche fischio verso il nigeriano che dovrà riconquistarsi l’amore del pubblico

Un’accoglienza fredda, quasi gelida, per un ritorno che doveva essere una festa. L’esordio casalingo stagionale di Ademola Lookman con la maglia dell’Atalanta, in occasione della sfida di Champions col Bruges, non è stato quello che il giocatore e il club si aspettavano. Dopo un’estate turbolenta, segnata da voci di mercato e da una rottura poi ricomposta, il pubblico della New Balance Arena ha manifestato tutta la sua perplessità: silenzio durante il riscaldamento e fischi al momento della lettura delle formazioni.

Ogni volta che il nigeriano toccava il pallone, si percepiva nell’aria la speranza dei tifosi di essere riconquistati da una giocata delle sue, da un lampo di quel talento che li aveva fatti innamorare. Ma la scintilla non è scoccata, e alla sua sostituzione sono riemersi i mormorii. Un clima teso, che la società aveva provato a disinnescare già prima della partita con le parole dell’amministratore delegato Luca Percassi. «Siamo contenti di ritrovare giocatori del calibro di Ederson e Lookman. Sono elementi di qualità, sappiamo bene il loro valore. L’obiettivo è recuperare tutti gli effettivi per consegnare al mister la rosa completa».

Percassi ha poi predicato calma anche sul recupero degli altri infortunati, come Scamacca, sottolineando la linea del club.«Ci vuole pazienza, ma siamo convinti che dopo la sosta arriveranno risposte positive sia per lui che per altri giocatori. L’importante è restare sereni e guardare avanti».

Un primo, timido segnale di disgelo è arrivato a fine partita. Lookman ha partecipato al consueto giro di campo con i compagni, ricevendo gli applausi della Curva Nord insieme al resto della squadra. Un gesto di unità, un primo passo per ricucire un rapporto che si è incrinato. Lookman resta un patrimonio tecnico che l’Atalanta di Juric non può permettersi di perdere. Ora la palla passa a lui: solo con il tempo, una condizione fisica ottimale e, soprattutto, i gol, potrà trasformare i fischi di oggi negli applausi scroscianti di domani.