L'Atalanta saluta Rafael Toloi dopo 10 anni: «Maglia sempre sudata! Grazie di tutto capitano» - Calcio News 24

Atalanta, dopo dieci anni si chiude l’esperienza di Rafael Toloi. Il saluto sui social della squadra nerazzurro nei confronti del capitano

Dopo 10 anni l’Atalanta è pronta a salutare definitivamente Rafael Toloi. Un percorso fatto di emozioni, partite storiche e la coppa come ciliegina sulla torta. Ecco il saluto sui social della società bergamasca.

IL SALUTO – 10 anni insieme. 313 volte, fianco a fianco. 1 maglia, sempre sudata. Infiniti ricordi. Grazie Capitano. 🖤💙

10 years together. 313 labors fought, side by side. One shirt, forever worn with pride. A legacy, forged in black and blue. Thank you, Captain. 🖤💙

