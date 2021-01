L’Atalanta non ha ancora trovato nessun acquirente per il Papu Gomez. Al momento non ci sono trattative in corso con squadre di Serie A

Secondo quanto riferito da Sky Sport, al momento l’Atalanta non è in trattativa con nessuna squadra di Serie A per la cessione del Papu Gomez.

I costi dell’operazione, almeno 10 milioni di euro, bloccano di fatto qualsiasi interessamento da parte dei club di Serie A. Situazione identica anche per quello che riguarda il mercato estero.