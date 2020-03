Atalanta arrabbiata: Agnelli chiama Percassi per ricucire lo strappo

Agnelli fa arrabbiare l’Atalanta: telefonata a Percassi per ricucire lo strappo dopo le parole sulla Super Champions

Giornata intensa ieri per Andrea Agnelli, ieri ospite al ‘FT Business of Football‘ di Londra. Tra gli argomenti trattati anche quello del futuro format della Champions League che hanno fatto infuriare l’Atalanta..

Queste le parole del numero uno bianconero: «Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi».

Parole che, stando alla ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, avrebbero un po’ irritato l’ambiente atalantino. Per questo si sarebbe resa necessaria una telefonata a Percassi da parte dello stesso presidente juventino per chiarire immediatamente la situazione e sistemare le cose.