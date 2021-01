Mattia Caldara non sarà neanche in panchina nella partita di Coppa Italia contro il Cagliari

Defezione dell’ultimo momento per l’Atalanta prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari. Mattia Caldara, infatti, non sarà presente neanche in panchina.

Il difensore nerazzurro ha accuro un piccolo fastidio al ginocchio convalescente e Gian Piero Gasperini ha preferito non rischiarlo per peggiorare la situazione.