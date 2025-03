Atalanta, c’era una volta il fattore casa: peggior rendimento interno nerazzurro dal 1997 ad oggi (nel girone di ritorno). I numeri

Atalanta, c’era una volta il fattore casa: non si vince da dicembre 2024, e il dato dal 1997 (parlando dei gironi di ritorni) ad oggi è abbastanza preoccupante

C’era una volta il fattore casa per l’Atalanta. Tanto forte in trasferta quanto in difficoltà tra le mura amiche, e la sconfitta contro l’Inter è l’ennesima prova che qualcosa non va: considerando che gli orobici non vincono al Gewiss Stadium da dicembre 2024.

L’Atalanta 2024-2025, parlando di media punti a Bergamo nel girone di ritorno, è la peggiore dal 1997 ad oggi (0,66 punti). Un ritmo interno simile è accaduto soltanto in quattro annate: 2014/2015 (0,90), 2012/2013, 2021/2022 (entrambe 0,80) e infine la 2000/2001 (0,75 con zero vittorie interne).

2019/2020: 2,2

2023/2024 2,2 punti

2020/2021: 2,2 punti

2016/2017: 2,2 punti

2018/2019: 2,1 punti

2004/2005: 2 punti

2009/2010: 2 punti

2013/2014: 1,90 punti

2022/2023: 1,90 punti

2011/2012: 1,89 punti

19971998: 1,88 punti

2006/2007: 1,67 punti

2017/2018: 1,67 punti

2001/2002: 1,63 punti

2007/2008: 1,60 punti

2002/2003: 1,50 punti

2015/2016: 1,40 punti

1996/1997: 1,33 punti

2008/2009: 1,22 punti

2014/2015: 0,90 punti

2012/2013: 0,80 punti (una vittoria nel girone di ritorno)

2021/2022: 0,80 punti

2000/2001: 0,75 (zero vittorie nel girone di ritorno)

2024/2025: 0,66 punti