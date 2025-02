Atalanta Club Brugge 1-3: Bergamaschi eliminati dalla Champions League

Al Gewiss Stadium, il match valido per la giornata di Champions League 2024/2025 Atalanta Club Brugge: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta Club Brugge si affrontano nel match valido per i play off di Champions League 2024/2025.

ATALANTA CLUB BRUGGE: LA CRONACA

86′ ROSSO PER TOLOI. Sfogo ai danni di De Cuyper e rosso per Toloi.

83′ CAMBIO PER IL CLUB BRUGGE: Dentro Nilsson, fuori Jutgla.

82′ Cambio per l’Atalanta: Dentro Brescianini, fuori Ederson.

79′ Cartellino giallo per Djimsiti

76′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Posch, fuori Kolasinac.

74′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Bellanova e Samardzic, fuori Retegui e Cuadrado.

73′ CAMBI PER IL BRUGGE: Fuori Zolis, dentro Nienlsen

72′ KOLASINAC. Cross di De Ketelaere per il difensore, ma la palla viene bloccata da Mignolet.

69′ LOOKMAN! Conclusione del nigeriano. Ottima parata del portiere del Brugge.

63′ Conclusione di Retegui, Mignolet para e sventa il 2-3 atalantino.

55′ Cross di Zappacosta che trova Juan Cuadrado che viene però trattenuto platealmente in area. Controllo al VAR e per il direttore di gara è calcio di rigore: parato poi da Mignolet.

53′ CAMBI PER IL CLUB BRUGGE: Dentro Siquet per Taibi.

50′ Conclusione di Ederson. Palla deviata in calcio d’angolo.

46′ GOAL DELL’ATALANTA! Ademola Lookman riapre i giochi. Bravo Zappacosta a servire dalla sinistra Ademola Lookman che mette in rete.

45′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Lookman, fuori Pasalic.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

47′ DOPPIA OCCASIONE CLAMOROSA PER L’ATALANTA E GOAL DEL CLUB BRUGGE. Prima Zappacosta colpisce il palo, poi Cuadrado tenta la conclusione con la difesa che salva sulla linea dopo che il portiere del Brugge aveva fatto un miracolo su Pasalic, sulla ripartenza avversaria Jutglà con una grande conclusione mette la firma sul 3-0

46′ CUADRADO crossa in mezzo per la testa di Zappacosta. Conclusione troppo debole

Tre minuti di recupero.

43′ OCCASIONE CLUB BRUGGE. Jutglà tenta la galoppata, saltando tutta quanta la difesa orobica. Conclusione defilata di poco fuori.

35′ AMMONIZIONE Onyedika per fallo ai danni di Retegui. Cartellino giallo.

26′ RADDOPPIO DEL CLUB BRUGGE. Fallo su De Ketelaere non sanzionato ripartenza, conclusione di Tzolis, Carnesecchi para, ma Taibi mette in rete il raddoppio.

22′ Continuano i cross inconcludenti dell’Atalanta. Nerazzurri bergamaschi comunque dominanti.

17′ GOAL ANNULLATO A RETEGUI. Cross di Cuadrado per Retegui che mette in rete, ma il goal viene annullato per fuorigioco.

14′ RETEGUI! Conclusione moscia da parte del centravanti nerazzurro. Tutto da rifare.

10′ AMMONITO KOLASINC. Fallo di mano del difensore atalantino e cartellino giallo.

4′ OCCASIONE ATALANTA! Calcio d’angolo , colpo di testa di Djimsiti che è un perfetto assist per Retegui che di poco non impatta con il pallone.

3′ VANTAGGIO CLUB BRUGGE! Azione in contropiede con De Roon che ritarda l’anticipo su Taibi. L’omonimo dell’ex portiere nerazzurro sigla il vantaggio.

2′ OCCASIONE ATALANTA! Colpo di testa per Kolasinac, palla di poco fuori.

1′ Parte subito bene l’Atalanta conquistando un calcio d’angolo importante