Atalanta, le ultime sulle condizioni di Lookman: come sta l’attaccante nerazzurro, le ultimissime da Zingonia

L’attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman, ha subito uno stiramento muscolare di lieve entità al polpaccio sinistro. Le condizioni del giocatore non destano particolari preoccupazioni per lo staff medico nerazzurro, che ha già avviato le cure necessarie per un pronto recupero. Lookman, 26 anni, nigeriano con un passato in Premier League tra Everton, Fulham e Leicester, è uno dei punti di riferimento dell’attacco atalantino grazie alla sua velocità, abilità nel dribbling e fiuto del gol.

Le terapie e il recupero

Il calciatore ha svolto nella giornata odierna sessioni di terapia fisioterapica presso il centro sportivo di Zingonia, quartier generale dell’Atalanta. È previsto che Lookman prosegua con trattamenti specifici nei prossimi giorni, sotto la supervisione dello staff medico, che sta monitorando attentamente l’evoluzione del problema muscolare. L’obiettivo è quello di evitare ricadute e garantire il pieno recupero dell’esterno offensivo in vista delle prossime uscite stagionali.

Impatto sull’organico e scenari futuri

Al momento, l’assenza di Lookman non dovrebbe alterare sensibilmente le rotazioni offensive dell’allenatore Juric, tecnico bergamasco noto per la sua filosofia di gioco intensa e verticale. Tuttavia, in vista delle sessioni di allenamento e delle amichevoli pre-campionato, lo staff tecnico potrebbe optare per una gestione prudente del giocatore, preservandolo per le gare ufficiali. In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, il club si mostra fiducioso sulla tempistica del rientro.

L’infortunio lieve di Lookman è una notizia che tranquillizza i tifosi dell’Atalanta, ansiosi di rivedere in campo uno dei protagonisti della scorsa stagione. Nel frattempo, Zingonia resta il fulcro delle attività di recupero, confermandosi centro nevralgico per la preparazione atletica e il monitoraggio degli infortuni.

