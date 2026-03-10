Atalanta, i convocati per il Bayern Monaco: la decisione ufficiale di Palladino su Ederson, De Ketelaere e Raspadori. La lista completa!

Atalanta, ufficiale la lista dei convocati per il Bayern Monaco: la decisione di Palladino su Ederson, De Ketelaere e Raspadori. Ultimissime

Tra le partite di oggi degli ottavi di Champions c’è Atalanta Bayern Monaco. Un appuntamento con la storia per la formazione orobica, pronta ad affrontare l’ennesima corazzata del calcio continentale.

Il percorso europeo e la costante tedesca

Il cammino europeo dei nerazzurri incrocia per l’ennesima volta una formazione proveniente dalla Bundesliga. L’urna e il tabellone hanno infatti riservato alla Dea un’altra squadra tedesca, consolidando un vero e proprio filo conduttore in questa entusiasmante edizione del torneo. In precedenza, l’Atalanta aveva già affrontato l’Eintracht Francoforte durante la delicata fase a girone unico (League Phase), per poi eliminare il temibile Borussia Dortmund nel turno di playoff, rendendosi protagonista di una clamorosa e indimenticabile rimonta nel match di ritorno.

Le scelte di Palladino e il bollettino medico

In vista di questo cruciale e ostico impegno, Raffaele Palladino ha ufficialmente diramato la lista dei giocatori convocati. Purtroppo per l’allenatore, l’infermeria non si svuota e le assenze si fanno sentire: non sono infatti riusciti a recuperare per la gara elementi di assoluto spessore come Ederson, Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori.

L’elenco completo dei convocati

Nonostante le pesanti defezioni, la rosa a disposizione resta altamente competitiva e pronta alla battaglia. Di seguito, la lista completa dei calciatori scelti per la sfida di stasera:

Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Carnesecchi, Cassa, De Roon, Djimsiti, Hien, Sulemana, Kolasinac, Kossonou, Krstovic, Musah, Pasalic, Rossi, Samardzic, Scamacca, Sportiello, Vavassori, Zalewski, Zappacosta.