Atalanta in marcia Champions: Palladino sfida il Sassuolo tra rivincita e infortuni. Il punto sul match di Serie A

2 ore ago

Atalanta a Reggio Emilia contro il Sassuolo: trasferta decisiva per restare in corsa europea. I dettagli

Una trasferta insidiosa ma fondamentale per lanciare un segnale forte al campionato. L’Atalanta di Raffaele Palladino scende in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo con un duplice obiettivo: rispondere alle vittorie di Como e Napoli per restare in piena corsa europea a poche ore dal big match Roma-Juventus, e cancellare la macchia della gara d’andata. Quel netto 0-3 casalingo contro i neroverdi segnò infatti l’esonero di Ivan Juric e il via all’era Palladino. Da quel momento, la Dea ha cambiato marcia, viaggiando a medie da Champions e mantenendo l’imbattibilità in Serie A in questo 2026.

I bergamaschi arrivano in Emilia spinti dall’entusiasmo per la clamorosa rimonta all’ultimo respiro vissuta in Champions League contro il Borussia, ma devono fare i conti con inevitabili scorie fisiche e nervose. Sebbene mercoledì incomba la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, Palladino non vuole fare calcoli e guarda solo al presente: le scelte saranno fatte unicamente in funzione del Sassuolo, puntando su chi ha più energia. La lista dei convocati non è stata diramata per pretattica, ma restano quasi certe le assenze di De Ketelaere e Raspadori.


Per quanto riguarda l’undici titolare nerazzurro, davanti a Carnesecchi il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Kossounou, Djimsiti e Ahanor. A centrocampo è atteso il rientro dal primo minuto di Éderson, con la maglia di De Roon insidiata sia da Pasalic che da Musah. Sulle corsie esterne, Bellanova agirà a destra, mentre a sinistra Bernasconi è favorito su Zappacosta. Sulla trequarti, spazio a Sulemana e Samardzic (con l’opzione Pasalic sempre viva) a supporto del terminale offensivo: ballottaggio apertissimo tra Scamacca e Krstovic. Dall’altra parte, il Sassuolo di Fabio Grosso risponderà con un 4-3-3.


A spingere la squadra in questa fase cruciale che la vede ancora in corsa su tutti i fronti, ci saranno ben 1.788 tifosi bergamaschi nel settore ospiti. Una carica in più per un’Atalanta che vuole tenere botta e consolidare le proprie ambizioni.

