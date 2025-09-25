Atalanta, finalmente una buona notizia dall’infermeria: lui verso il recupero. Juric sta preparando la gara contro la Juventus con tantissime assenze

Un raggio di luce in mezzo all’emergenza. Dall’allenamento mattutino di Zingonia, arrivano notizie incoraggianti per l’Atalanta e per il tecnico Ivan Juric, che in vista della difficile trasferta di sabato contro la Juventus potrebbe recuperare una pedina fondamentale per il suo scacchiere.

La novità più significativa di giornata riguarda infatti Charles De Ketelaere. Il fantasista belga, fermo dalla partita di Champions League contro il PSG, ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo con il resto dei compagni. Le sue condizioni restano sotto stretta osservazione, ma le sensazioni sono positive: crescono sensibilmente le possibilità di vederlo tra i convocati per la sfida dell’Allianz Stadium, con l’obiettivo di averlo poi pienamente a disposizione per il successivo impegno europeo contro il Bruges.

Segnali incoraggianti arrivano anche da Sead Kolašinac. Il difensore bosniaco ha svolto un allenamento integrato con la squadra Primavera, un passo importante nel suo percorso di recupero. L’obiettivo è quello di rientrare a disposizione prima della sosta di ottobre, bruciando le tappe previste inizialmente.

La lista degli indisponibili resta però lunga. Éderson ha proseguito il suo programma individuale sul campo e il suo rientro è più probabile per le gare successive alla Juve. Restano invece ai box per le terapie Scamacca, Bakker, Scalvini, Zalewski e Hien, le cui condizioni verranno rivalutate solo la prossima settimana.

Gasperini dovrà quindi affrontare la Juventus ancora in piena emergenza, ma i progressi di De Ketelaere e Kolašinac rappresentano un’iniezione di fiducia fondamentale in vista del ciclo terribile che attende la Dea.