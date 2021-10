Atalanta, emergenza in difesa: è il momento dei giovani Lovato e Scalvini

Visto l’infortunio di Djimsiti, l’Atalanta si trova in emergenza in difesa: i giovani Lovato e Scalvini saranno carte utili per Gasperini

Berat Djimsiti si è infortunato al braccio nel corso di Ungheria-Albania e resterà fuori almeno un mese. L’Atalanta si ritrova così corta in difesa con anche Toloi che sta recuperando da un problema muscolare. Restano quindi l’italo-brasiliano, Demiral e Palomino. Ed ecco che nell’infernale filotto di sette partite in ventuno giorno, per Gasperini diventeranno importanti, come riporta La Gazzetta dello Sport, i giovani Lovato e Scalvini.

Il primo, prelevato dal Verona in estate, è stato l’acquisto del futuro ma fino ad ora ha messo insieme solamente 7′ e tutti contro il Torino. Il secondo, invece, classe 2003, non ha ancora esordito in Serie A ma nel pre campionato ha stupito tutti. Toccherà a loro due far rifiatare i “titolarissimi” e magari, chissà, a convincere Gasperini ha dargli occasioni in più in futuro.