Atalanta Fiorentina, i dubbi di Italiano su Milenkovic. Chi gioca in attacco?

Le ultime in casa Fiorentina secondo Radio Bruno. Italiano ha ancora diversi nodi da sciogliere in vista della trasferta di Bergamo

Milenkovic è parzialmente recuperato ma è stato fuori per un lungo periodo, difficile un suo impiego da titolare a Bergamo.

Terracciano, Venuti, Quarta, Igor e Biraghi dovrebbero quindi formare il pacchetto difensivo. In regia dovrebbe giocare Mandragora. Jack Bonaventura e Barak insieme a lui. Su Nico Gonzalez e Sottil, invece, nessuna certezza assoluta. Nico ha lavorato in gruppo ma Sottil no. Sull’argentino arrivano dunque segnali positivi. Possibilità Ikoné e Kouamé in campo davanti. Sugli esterni ci sono problemi e quindi l’ivoriano potrebbe fare anche l’esterno.