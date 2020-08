Atalanta, Gasperini: «C’è rammarico. Sembrava fatta»

Gian Piero Gasperini ha commentato l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain

ELIMINAZIONE – «Devo dire che c’è grande rammarico, siamo arrivati molto vicini, mancava pochissimo. Sembrava ce la potessimo fare, poteva essere una grande impresa. La soddisfazione rimane per l’esperienza, una Champions in crescendo. Sembrava fatta, nonostante le difficoltà».

SCUDETTO – «Non possiamo porci questo come obiettivo. Quest’anno è stato particolare, siamo terzi per il secondo anno di fila. Ci sono due grandi squadre arrivate 10-12 punti dietro di noi, erano già forti e potrebbero diventarlo. Noi non partiamo con l’obiettivo dello Scudetto. Avremo qualcosa in più, poi dipenderà da molte cose».