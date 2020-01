Atalanta, Gasperini: «Classifica corta, ci riscatteremo. Sul mercato…»

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha commentato la pesante sconfitta incassata al Gewiss Stadium contro la Spal

Gian Piero Gasperini ha analizzato la sconfitta rimediata al Gewiss Stadium contro la Spal: «Mi aspettavo questa Spal perché è una buona squadra. Noi siamo stati quattro righe sotto come attenzione in fase difensiva e quando siamo andati in vantaggio non abbiamo sfruttato ogni occasione».

«Qualche giocatore non era al meglio e abbiamo pagato. La classifica è corta e le difficoltà non mancheranno, tutte le squadre daranno il massimo nei prossimi mesi e la battaglia è aperta. Quando va male una partita, devi riscattarti in quella seguente. Mercato? Per essere utile, doveva iniziare prima», ha concluso il tecnico dell’Atalanta ai microfoni di Sky Sport.