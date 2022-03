Atalanta, Gasperini punta su Muriel per l’Europa

Stasera alle ore 21 l’Atalanta sfiderà il Bayer Leverkusen in Europa League: Gasperini punta tutto sul ritorno al gol di Muriel

Unico superstite tra gli attaccanti con Zapata e Ilicic ancora fuori. Sarà a dover trascinare con i gol l’Atalanta in Europa. Muriel dovrà tornare al gol con la maglia della Dea, la squadra punta tanto sul suo ritorno per superare l’insidia tedesca. Pochi dubbi di formazione per il resto per la Gasperini che schiererà il miglior undici possibile.