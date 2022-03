Atalanta, Muriel non segna più: col Bayer per spezzare il tabù Europa

L’attaccante dell’Atalanta Muriel non segna più come lo scorso anno e in Europa è sempre andato in difficoltà

Di questi tempi, lo scorso anno, Luis Muriel aveva già messo a segno 19 gol con la media di uno ogni 80′. In questa stagione, invece, il colombiano ha perso la via della rete con il suo piede che ha colpito solamente sei volte. Non gonfia la rete dallo scorso 12 gennaio in Coppa Italia contro il Venezia ma ora, come riportato La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta conta su Lucho per far male al Bayer Leverkusen in Europa League.

Proprio l’Europa, però, per Muriel è praticamente un tabù. Da quando ha esordito con l’Udinese, ha disputato 43 partite segnando solamente 11 gol. Ma c’è di più. Un segno vero lo ha lasciato solamente una volta e mezzo: all’Amsterdam ArenA contro l’Ajax in Champions e il rigore procurato e segnato contro la Dinamo Zagabria. E contro il Bayer, Muriel vorrà sfatare questo tabù europeo e ritrovare la via del gol.