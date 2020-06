Atalanta, Gomez: «In finale di Champions mi piacerebbe sfidare Messi»

Atalanta, il Papu Gomez è tornato a parlare fissando l’obiettivo Champions per la squadra di Gasperini

Tra poco ripartirà il campionato ma il Papu Gomez è già proiettato verso la Champions League con la sua Atalanta. Ecco le sue parole ai microfoni di TyC Sports.

«Abbiamo toccato il cielo con un dito, stavamo vivendo un momento unico e storico per la città. E’ incredibile che si sia tutto interrotto. La Champions? Ci conviene giocare una gara secca, in 90 minuti tutto può succedere e sarà spettacolare. In finale vorrei trovare una squadra spagnola, magari il Barcellona di Messi. Io contro di lui, però una spagnola, non inglese o tedesca. E’ per come giochiamo noi, dico che ci sarebbe un po’, ma solo un po’, di chances in più».