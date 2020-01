Atalanta, Gomez: «Torino bella squadra. Sarà una battaglia»

L’attaccante dell’Atalanta Gomez ha analizzato la prossima sfida di campionato contro il Torino di Mazzarri

L’Atalanta è chiamata al riscatto in Serie A dopo la pesante sconfitta incassata contro la Spal. La squadra di Gian Piero Gasperini ripartirà da Torino, per restare agganciata al treno che porta in Europa.

«Dobbiamo essere consapevoli che contro il Torino sarà una battaglia da giocare. Loro sono una bella squadra fisica che negli ultimi anni ha lottato come noi per entrare in Europa», ha dichiarato il capitano nerazzurro Alejandro Gomez ai microfoni di Sky Sport.