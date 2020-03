L’analisi del match fra Valencia e Atalanta e dell’emergenza Coronavirus da parte di Robin Gosens: le parole dell’orobico

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Robin Gosens ha parlato alla vigilia di Valencia-Atalanta. Ecco le considerazioni del tedesco sull’emergenza Coronavirus e sulla sfida.

«Siamo arrivati qui con la voglia di passare il turno. Ovviamente la situazione è un po’ complicata per via del virus, però per noi domani è importante mettere tutto in campo per passare il turno».