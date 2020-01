Atalanta, il ds Sartori: «De Roon? In Olanda mi chiedevano chi fosse»

Il direttore sportivo dell’Atalanta Sartori ha svelato un aneddoto sull’acquisto di de Roon: «Mi chiedevano chi avessi preso»

Giovanni Sartori ha parlato degli acquisti di basso profilo effettuati nel corso degli ultimi anni, che però si sono rivelati calciatori di assoluto livello: «Hateboer l’abbiamo preso dal Groningen, Gosens giocava nell’Heracles Almelo, De Roon stava all’Heerenveen. In Olanda mi fermavano e mi dicevano: ma chi avete preso?».

«Lo stesso vale per Djimsiti: in Svizzera non lo voleva nessuno. E prima ancora Kessie. Me lo ricordo qui a gennaio, con un freddo cane, aveva le infradito, sembrava uno capitato qui per caso. Lo tenemmo in prova dieci giorni, capimmo che era un gran calciatore», ha concluso il direttore sportivo al Corriere dello Sport.