Atalanta, il pass Champions porta Boga: quanto valgono gli ottavi di finale per la Dea

Strappando il pass per gli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta incasserebbe i soldi per provare l’assalto a Boga

Questa sera contro il Villarreal, l’Atalanta deve vincere obbligatoriamente per poter strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Una qualificazione che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, porterebbe nelle casse del club nerazzurro 12,4 milioni di euro, 9,6 per il passaggio del turno e 2,8 come premio per la singola vittoria. A questo incasso, vanno aggiunti i 32 milioni già percepiti in questa stagione di Champions: 5,6 milioni per la semplice partecipazione alla fase a gironi, 5,6 per i risultati raggiunti sinora (2,8 per la vittoria sullo Young Boys, 930mila euro per ognuno dei tre pareggi con svizzeri, Villarreal e Manchester United), 4 per il market pool relativo al terzo posto nella scorsa Serie A, 4,5 di ranking storico e almeno 3 di market pool sull’edizione in corso.

Passare il turno e incassare quei soldi servirebbe all’Atalanta per tentare l’assalto a Boga nelle finestra di calciomercato invernale. L’esterno del Sassuolo costerà sicuramente di più rispetto ai 12 milioni del passaggio del turno, ma potranno essere un buon incentivo per portare a casa il colpo chiesto da Gasperini.