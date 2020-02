Atalanta: il pressing di Gasperini stronca la Fiorentina

Il pressing dell’Atalanta di Gasperini ha stroncato la Fiorentina. I viola non riuscivano mai a impostare da dietro

Il pressing a uomo dell’Atalanta di Gasperini mette in crisi anche le squadre più tecniche del campionato. Per la Fiorentina di Iachini, è stato molto difficile impostare dal basso in modo pulito.

Il pentagono arretrato formato dai 3 difensori più Pulgar e Castrovilli era costantemente marcato dalla Dea. Si vede nella slide sopra. I viola non sono quindi mai riusciti a uscire in modo pulito, tanti lanci lunghi da dietro per le punte.