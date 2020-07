Ilicic è tornato in Slovenia per stare accanto alla famiglia e risolvere un problema personale: niente Champions League per il fantasista dell’Atalanta

Josip Ilicic ha fatto rientro in Slovenia per risolvere un problema personale e ricevere il supporto della sua famiglia, ritrovando così la serenità perduta.

Come riportato da Sky Sport, nessun infortunio dietro la lunga assenza del fantasista, che non scenderà in campo con l’Atalanta per i quarti di finale di Champions League.