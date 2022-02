Atalanta, infortunio Muriel: Gasperini ha già l’alternativa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro l’Olympiacos, l’Atalanta ha perso anche Muriel per infortunio. Ma Gasperini ha già in mano l’alternativa

Dopo il problema per Duvan Zapata, che terrà fuori l’attaccante fino a fine stagione, l’Atalanta deve fare i conti anche con l’infortunio di Luis Muriel. Il giocatore ha alzato bandiera bianca contro l’Olympiacos e adesso la Dea si ritrova senza punte di ruolo.

Ma Gian Piero Gasperini avrebbe già pronta l’alternativa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Boga ha fatto bene da falso nove proprio contro i greci. L’ivoriano non ha fatto sfracelli, ma ha comunque tenuto in continua apprensione la retroguardia dell’Olympiacos e dato la sveglia ai suoi.