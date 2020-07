Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro l’Inter. Out Palomino.

I nostri convocati per l’ultima gara di @SerieA! 🙌

Our squad list for #AtalantaInter! ⚽️

⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/WU4swpkzAy

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 31, 2020