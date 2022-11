Al Gewiss Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Inter si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Atalanta Inter MOVIOLA

Inizio alle 12.30

E’ cominciato il match Atalanta-Inter

4′ ottimo inizio da parte della Dea che si dimostra ordinata

12′ OCCASIONE INTER. Tiro di Dimarco, ma Musso para senza problemi.

15′ ATALANTA VICINA AL GOAL. Prima Koopmeiners con una conclusione dalla destra,poi tramite angolo Scalvini di testa impegna, ancora, Onana

23′ RIGORE PER L’ATALANTA. Zapata atterrato in area da un difensore interista (De Vrij). Batte Lookman e palla in rete.

30′ L’Inter prova a farsi avanti con Dimarco sulla fascia, ma la difesa atalantina è attenta.

36′ PAREGGIO DELL’INTER. Cross dalla sinistra per Dzeko che ha la meglio su difesa e portiere. 1-1

42′ OCCASIONE INTER. Traversone sulla destra per Lautaro Martinez che impatta male il pallone. Occasione sfumata

FINE PRIMO TEMPO: Atalanta-Inter 1 1

Atalanta Inter 1-0: Lookman

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Demiral, Palomino, Scalvini; Maehle, Ederson, Koopmeiners, Hateboer; Pasalic; Lookman, Zapata.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.