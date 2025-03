Atalanta Inter, gioco sospeso per alcuni minuti: malore nel settore ospiti per un tifoso nerazzurro

Atalanta Inter, malore sugli spalti del Gewiss Stadium nel settore ospiti: gioco fermo per permettere ai paramedici di prestare soccorso

3 o 4 minuti di gioco fermo, proprio prima del gol di Carlos Augusto, in Atalanta Inter. Un tifoso interista nel settore ospiti ha avuto un malore e dal campo i calciatori, Calhanoglu e Barella in primis, hanno indicato all’arbitro e all’ambulanza la zona dello stadio in cui si trovava il tifoso.

Gioco fermo per alcuni minuti, nel silenzio del Gewiss Stadium, che ha lasciato che i paramedici arrivassero a prestare soccorso. Col gioco ripreso è poi arrivato il gol dei nerazzurri. Come riportato da DAZN la persona era cosciente nel momento che ha lasciato lo stadio in barella.