Juric, pareggio in casa per l'Atalanta: non accadeva esattamente dal 2014/2015. I dati - Calcio News 24

Atalanta News
Juric, pareggio in casa per l’Atalanta: non accadeva esattamente dal 2014/2015. I dati
Juric pareggia al debutto con l’Atalanta in casa: era dal 2014/2015 che non accadeva nella storia nerazzurra. I dati
Comincia il campionato dell’Atalanta e di conseguenza anche le statistiche: soprattutto da un punto di vista storico dove la squadra nerazzurra può vantare record su record, in primis se si tratta di debutto.
Era da 11 anni che l’Atalanta non pareggiava in casa alla prima di campionato. L’ultima volta fu nel 2014/2015 con Colantuono in panchina: 0-0 contro il Verona di Mandorlini e Luca Toni.
Welcome back Scamacca! La rinascita in puro stile Niki Lauda: dalla caduta alla voglia di riprendersi l’Atalanta
Juric post Atalanta Pisa: «Peccato per i ragazzi. Mercato? Questi giocatori possono andare via e su Maldini…»