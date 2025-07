Juric ritorna a Zingonia: il mister dell’Atalanta è pronto per la nuova stagione – FOTO

Juric ritorna a Zingonia: il tecnico dell’Atalanta è pronto per la nuova stagione ed è tornato nei campi di allenamento nerazzurri – FOTO

Dopo il ricovero ospedaliero dei giorni scorsi, Ivan Juric è tornato a Zingonia per salutare la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra dell’Atalanta. Il tecnico croato, ex allenatore di Torino e Verona, è stato dimesso nelle ultime ore dall’Ospedale Bolognini di Seriate, dove era stato ricoverato per una seria infiammazione delle vie aeree superiori, complicata da un’infezione batterica all’epiglottide. La società nerazzurra ha comunicato che Juric è stato sottoposto a terapia antibiotica endovenosa e che il suo quadro clinico è in netto miglioramento.

Il reparto di Otorinolaringoiatria, diretto dal Dott. Davide Panciera, ha seguito il decorso del tecnico con attenzione, e già nella mattinata di oggi Juric ha fatto visita al centro sportivo per un primo contatto con l’ambiente. I giocatori, impegnati nei test atletici di inizio stagione, hanno accolto con entusiasmo il nuovo allenatore, pronto a guidare la “nuova Dea” nel post-Gasperini.

Atalanta, tra ritorni importanti e assenze pesanti

Sul fronte squadra, l’Atalanta si prepara alla nuova stagione con alcune novità significative. Dopo l’addio dell’attaccante italo-argentino Mateo Retegui, trasferitosi in Arabia, e le voci di mercato che coinvolgono Ademola Lookman — esterno offensivo nigeriano autore di una stagione brillante — il gruppo ha ritrovato due pedine fondamentali: Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini.

Scamacca, centravanti classe ’99, è reduce da un lungo stop per infortunio al ginocchio, mentre Scalvini, difensore centrale tra i più promettenti del panorama italiano, ha superato i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nell’ultima annata. Entrambi sono tornati ad allenarsi con il gruppo e rappresentano elementi chiave per il progetto tecnico di Juric.

Con il ritorno di Ivan Juric e il recupero di alcuni giocatori chiave, l’Atalanta si prepara a voltare pagina. La nuova stagione si apre sotto il segno del rinnovamento, con l’obiettivo di consolidare la presenza europea e rilanciare il progetto tecnico dopo l’era Gasperini.