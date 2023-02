Atalanta, la media punti interna dal ritorno in Serie A. Tradizione casalinga ribaltata

L’Atalanta deve migliorare a tutti i costi il rendimento interno in campionato. Ecco i vari numeri a confronto

Una tradizione culturale e sportiva completamente ribaltata negli ultimi due anni. L’Atalanta in casa fa molta più fatica rispetto a quando gioca in trasferta: un dato strano per una squadra che costruito storicamente i suoi traguardi (dalla promozione alla salvezza fino all’Europa).

Statisticamente parlando i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono all’ottavo posto con 17 punti (4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte) per rendimento interno, ma occorre analizzare la media conquistata tra le mura amiche dal ritorno in Serie A dell’Atalanta, ovvero dalla stagione 2011-2012. Dietro a quella del 2023 ci sono soltanto tre team: 2013, 2022 e 2015.

LA CLASSIFICA “INTERNA” DELL’ATALANTA

2016/2017: 2,11

2020/2021: 2,05

2019/2020: 2

2013/2014: 1,89

2018/2019: 1,84

2017/2018: 1,74

2011/2012: 1,74

2015/2016: 1,58

2022/2023: 1,56

2012/2013: 1,26

2021/2022: 1,05

2014/2015: 1