L’Atalanta Primavera vince la Supercoppa italiana battendo la Fiorentina 3-1

Nuovo trofeo messo in bacheca dall’Atalanta Primavera. La squadra di Brambilla ha infatti conquistato la Supercoppa italiana battendo la Fiorentina per 3-1.

In gol per i nerazzurri Cortinovis, Kobacki e Vorlicky. Inutile per i viola la rete del momentaneo pareggio di Agostinelli.