Atalanta Lazio 0-1: Nerazzurri in piena caduta libera. Ora la Champions League è a rischio

Al Gewiss Stadium il match valido per la 31ª giornata di Serie A tra Atalanta Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

FINISCE QUI.

5 minuti di recupero.

88′ AMMONIZIONE LAZZARI. Fallo su Zappacosta e ammonizione.

83′ CAMBIO PER LA LAZIO. Dentro Vecino per Dia.

80′ OCCASIONE ATALANTA. Palla di De Ketelaere per Zappacosta che trova Kolasinac: pallone in mezzo per Retegui, ma il difensore biancoceleste salva tutto.

78′ AMMONIZIONE KOLASINAC. Fallo in fase di ripartenza e ammonizione.

77′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Brescianini per Ederson.

75′ CAMBI PER L’ATALANTA. Dentro Maldini e Samardzic per Retegui e Lookman.

73′ OCCASIONE LAZIO. Pellegrini s’invola dalla sinistra. Carnesecchi salva.

71′ ZAPPACOSTA! Pallone di Ederson per Zappacosta che prova la conclusione. Una telefonata per il portiere laziale.

68′ CAMBI PER LA LAZIO. Fuori Zaccagni per Noslin; Gigot dentro per Provstgaard.

66′ Palla di De Ketelaere per la testa di Retegui, ma la difesa è brava ad allontanare.

57′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro De Ketelaere, fuori Cuadrado.

54′ GOAL DELLA LAZIO! Pasticciano Hien e Djimsiti, palla in mezzo per Isaksen che batte senza problemi Carnesecchi.

53′ DE ROON! Ennesima conclusione di Marten che però finisce alta sopra la traversa.

49′ ATALANTA IN AVANTI! Azione di Lookman dalla sinistra che serve Kolasinac in mezzo a cercare Retegui che tenta la conclusione a porta quasi spalancata, ma Mandas salva tutto.

47′ OCCASIONE LAZIO. Palla in mezzo per Dele-Bash che scalda i guanti a Marco Carnsecchi. Ancora 0-0.

45′ CAMBIO PER LA LAZIO. Dentro Isaksen, fuori Tchaouana.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

Tre mionuti di recupero.

39′ AMMONIZIONE ROVELLA. Brutto intervento ai danni di Marten De Roon e cartellino giallo.

33′ CAMBIO PER LA LAZIO. Dentro Pellegrini, fuori Tavares.

28′ LOOKMAN, CHE SPRECO. Ademola Lookman si libera in mezzo a due difensori laziali in area. Potrebbe tentare la conclusione, ma decide di saltare ancora l’uomo dopo un altro passaggio (stavolta di Cuadrado). La difesa recupera senza problemi.

25′ DE ROON! Conclusione al volo del capitano nerazzurro. Palla alta e poco precisa.

21′ Rovella rischia l’autogoal visto il pressing frenetico di Lookman. Palla in calcio d’angolo.

17′ Scontro di gioco tra Hien e Zaccagni, con l’ex Juve che ha riscontrato una brutta botta in testa. Nulla di grave, il gioco riprende.

12′ Ademola Lookman prova ad inserirsi dalla sinistra servendo in mezzo, ma il pallone è debole e l’azione ancora una volta sfuma.

3′ Bella azione con Cuadrado che intercetta Bellanova. Cross in mezzo con Lookman che colpisce di testa, ma il nigeriano controlla male e l’azione sfuma.

2′ Le squadre cominciano a studiarsi.

E’ COMINCIATA ATALANTA LAZIO