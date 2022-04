Allo stadio Gewiss, il match valido per gli ottavi della Europa League 2021-2022 tra Atalanta e Lipsia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Gewiss, Atalanta e Lipsia si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale della Europa League 2021-2022.

Sintesi Atalanta Lipsia 0-0 MOVIOLA

1′ Primo pallone per il Lipsia – Calcio d’inizio a Bergamo, il primo pallone è per i tedeschi

4′ Discesa di Hateboer – L’esterno destro va sul fondo, il suo cross in mezzo non trova nessun compagno per la deviazione

6′ Tiro Zappacosta – Il primo tiro della partita è dell’Atalanta: ci prova Zappacosta, Gulàcsi riesce in qualche modo a bloccare il pallone

9′ Ci prova Henrichs – Si fa vedere anche il Lipsia, con il terzino destro che tenta la conclusione ma trova una deviazione in corner

Atalanta Lipsia 0-0: risultato e tabellino

Atalanta (3-4-2-1) – Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; Zapata. A disp: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Scalvini, Cittadini, Miranchuk, Pašalić. All: Gasperini.



RB Lipsia (3-4-1-2) – Gulácsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. A disp: Tschauner, Martinez, Poulsen, Forsberg, Adams, Klostermann, Szoboszlai, Mukiele. Halstenberg, Raebiger, Novoa. All: Tedesco.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)