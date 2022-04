Atalanta Lipsia, Nkunku fa male alla Dea e ora le big Europee ci provano

Nkunku è il match winner della sfida tra Atalanta Lipsia: l’attaccante ora è sul taccuino delle big che ci provano per l’estate

L’Atalanta esce male contro il Lipsia in Europa League. L’obiettivo dichiarato da Gasperini e dalla società è andato in fumo in una notte non da Dea. A rendere la serata amara per i nerazzurri ci ha pensato Nkunku.

L’attaccante del Lipsia ha segnato una doppietta e ha toccato quota trenta in stagione. Annata formidabile che lo sta mettendo sotto gli occhi attenti delle big. Il derby di Manchester e anche il Bayern Monaco sono pronte a scatenare una vera e propria asta estiva per aggiudicarsi l’attaccante.