L’esterno nerazzurro Boga è stato uno dei peggiori in campo in Atalanta-Lipsia

Tra i peggiori in campo in Atalanta-Lipsia, partita persa 2-0 dalla Dea che ha sprecato così l’occasione di qualificarsi in semifinale di Europa League, c’è Jeremie Boga. Giudizio pesante de La Gazzetta dello Sport sull’esterno offensivo, con un 4,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Anche quando tira è molle, come i suoi uno contro uno che tenta poco».