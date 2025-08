Atalanta, Lookman diserta ancora gli allenamenti: secondo giorno di assenza per l’attaccante che spinge per andare all’Inter

Altro giro, altra assenza. Il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l’Atalanta prosegue senza sosta: anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, l’attaccante nigeriano non si è presentato al centro sportivo di Zingonia per l’allenamento. La rottura tra il giocatore e il club bergamasco è ormai totale e insanabile, una mossa estrema per forzare la cessione e realizzare il suo desiderio di trasferirsi all’Inter.

Secondo giorno di diserzione: rottura insanabile

La strategia di Lookman è chiara e plateale. Dopo aver disertato il mini-ritiro della squadra nella giornata di ieri, lunedì, oggi ha replicato, non presentandosi nuovamente a Zingonia. Si tratta del culmine di una protesta iniziata domenica con un lungo post sui social, nel quale il giocatore aveva ribadito di aver chiesto ufficialmente la cessione. Con questa doppia assenza ingiustificata, la situazione è degenerata, trasformandosi in uno scontro frontale.

La strategia del giocatore per arrivare all’Inter

L’obiettivo di queste azioni è uno solo: costringere l’Atalanta a rivedere la sua posizione e a riaprire la trattativa con l’Inter, unica destinazione gradita al giocatore. Lookman sta mettendo in atto una vera e propria strategia di pressione, consapevole che un rapporto così deteriorato diventa insostenibile per il club. Ogni giorno che passa senza una soluzione, il caso diventa sempre più esplosivo e dannoso per tutte le parti in causa.

La risposta dell’Atalanta: in arrivo sanzioni?

Di fronte a questa palese insubordinazione, l’Atalanta è ora chiamata a reagire. Il club, che finora aveva mantenuto una linea dura ma attendista, sta adesso valutando quali provvedimenti prendere. È quasi certa l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti del calciatore, verosimilmente una pesante multa per le assenze ingiustificate. Una mossa inevitabile, mentre l’Inter osserva da lontano, pronta a ripresentarsi al tavolo della trattativa non appena la rottura sarà completa.