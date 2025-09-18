Atalanta, novità importante su Ademola Lookman. Cosa è successo all'attaccante? - Calcio News 24

Atalanta, il ritorno di Lookman dopo il caos estivo: Juric ritrova un’arma fondamentale

Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain, l’Atalanta prova a voltare pagina con una notizia positiva: il ritorno in gruppo di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi con i compagni questa mattina, per la prima volta dopo l’esplosione del caso legato al mercato estivo che lo aveva tenuto ai margini. Una novità importante per l’ambiente bergamasco, soprattutto in un momento complicato tra risultati altalenanti e diversi infortuni in attacco.

Il rientro di Lookman non è solo una buona notizia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista gestionale. La sua reintegrazione nel gruppo è stata resa possibile grazie alla mediazione diretta di Stephen Pagliuca, comproprietario del club, arrivato a Bergamo proprio per sbloccare la situazione. La sua presenza e il lavoro dietro le quinte hanno convinto il giocatore a tornare a pieno regime, lasciandosi alle spalle tensioni e incomprensioni con la società.

Ora la palla passa a Ivan Juric, chiamato a decidere se e come utilizzare Lookman già dalla prossima sfida di campionato. L’Atalanta sarà di scena domenica alle 15 sul campo del Torino, mentre sabato 27 settembre è in programma un altro appuntamento di peso, sempre a Torino, contro la Juventus. Considerate le assenze nel reparto offensivo, Lookman rappresenta una risorsa fondamentale per dare nuova linfa all’attacco nerazzurro.

Intanto, sul fronte infortuni, continua il lavoro differenziato per diversi giocatori. Sead Kolasinac si è allenato individualmente, mentre Ederson ha seguito un programma personalizzato. Restano in terapia Gianluca Scamacca e Mitchell Bakker, così come Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini, usciti malconci dal confronto europeo con il PSG. Entrambi saranno sottoposti a esami strumentali per valutare l’entità degli infortuni.

In questo contesto, il ritorno di Lookman può rappresentare la scossa giusta per un’Atalanta in cerca di stabilità e risultati. Dopo settimane vissute tra incertezze e voci di mercato, il talento ex Lipsia e Leicester è pronto a riprendersi il suo spazio, offrendo a Juric quella qualità offensiva che è mancata nelle ultime uscite. Un ritorno che potrebbe cambiare il volto della Dea nel momento più delicato della stagione.