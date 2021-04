Atalanta, Maehle: «Sprecato troppo contro la Roma. Siamo delusi»

Joakim Maehle, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match contro la Roma

«Abbiamo sprecato troppe occasioni oggi, abbiamo creato molto ed avevamo l’occasione di portare a casa i tre punti. Poi sfortunatamente c’è stato il rosso per Gosens che ha complicato tutto. Siamo delusi. Diventa tutto più difficile quando difendi con un uomo in meno, la Roma ha avuto più spazi. Siamo stati capaci di creare qualche occasione anche in inferiorità numerica, ma ripeto, è difficile giocare con un uomo meno. Ora testa al Bologna, è una buona squadra: dobbiamo recuperare bene».