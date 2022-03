Atalanta, Malinovskyi in Europa incanta: a caccia di altri gol per dimenticare

Il trequartista dell’Atalanta Malinovskyi in Europa fa benissimo, e con il Leverkusen cerca altri gol per dimenticare quanto sta accadendo in Ucraina

Ruslan Malinovskyi ha vissuto una stagione tra alti e bassi, ma nell’ultimo periodo è entrato nel suo momento migliore. Soprattutto in Europa, dove recentemente ha segnato la doppietta greca contro l’Olympiacos e sfornato due assist e realizzato una rete con il Bayer Leverkusen.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella testa del trequartista c’è sempre quanto sta accadendo nella sua Ucraina e le partite sono l’unico vero momento di evasione dal quotidiano. E forse anche per questo motivo, Malinovskyi mette in campo tutto ciò che ha. Giocando mette da parte i pensieri tristi e negativi di tutti i giorni.