Atalanta, Marino: «La gara di stasera sarà tra due squadre che vogliono vincerla»

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La gara di stasera sarà tra due squadre che vogliono vincerla. Lookman è un giocatore giovane, ma dal profilo internazionale con Gasperini non può che migliorare. Questo è un valore aggiunto per lui e per noi».