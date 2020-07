Marino: «Olimpiadi del Cuore? Significativo che due club di A promuovano insieme queste iniziative»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha presentato il progetto Olimpiadi del Cuore insieme al Verona

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha così parlato in occasione della conferenza stampa per presentare in casa Hellas Verona il progetto della Associazione Onlus ‘Olimpiadi del Cuore’ fondata da Paolo Brosio:

«È significativo che due club di Serie A promuovano un’iniziativa così, due giorni prima della partita. Porto i ringraziamenti della famiglia Percassi. Veniamo da un periodo particolare a Bergamo, quindi il senso di solidarietà in questi momento è molto ampio. Abbiamo visto che ci sono tanti bambini in difficoltà, anziani abbandonati, dopo tre mesi di lockdown. Tutto il sostegno a questa iniziativa, speriamo che tante persone possano dare il loro contributo»