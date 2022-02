Atalanta, Marino: «Quest’anno ci era mancata la forza del Gewiss»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PRESTAZIONE – «Tutta la squadra ha giocato veramente bene. La squadra dimostra carattere, determinazione, è un gruppo unito che ha voglia di raggiungere certi obiettivi. Uno tra questi è raggiungere il treno Europa».

POCHE VITTORIE IN CASA – «Ci è mancata quest’anno la forza del Gewiss, un po’ per sfortuna e un po’ per episodi. Lo spirito non è mai mancato, è lo spirito che vuole Gasperini ogni volta che si scende in campo».

INFORTUNIO MALINOVSKYI – «Malinovskyi è il giocatore che in Europa ha fatto più gol da fuori area, al suo posto ha giocato Pasalic che può fare qualsiasi ruolo per spirito di sacrificio e volontà unica. Perfino il portiere».

