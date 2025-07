Atalanta, il Chelsea alza il prezzo di Moreira: la Dea si guarda intorno in cerca di alternative: piace Miguel Gutierrez

Atalanta, alternativa a Moreira del Chelsea – che alza il prezzo – sul mercato: piace Miguel Gutierrez del Girona

La posizione dell’Atalanta sul mercato è chiara: calma, senza frenesia. La rosa è competitiva e quasi completa, il che consente al club di gestire con pazienza le ultime mosse in entrata. Le priorità riguardano pochi tasselli, tra cui l’esterno sinistro, dove si continuano a valutare diversi profili.

Uno dei nomi più caldi è quello di Diego Moreira, belga-portoghese dello Strasburgo. Il Chelsea – che controlla il club francese – ha però alzato il prezzo dopo l’interesse di diversi club, portando la valutazione ben oltre i 20 milioni. Una cifra considerata eccessiva per un giocatore classe 2004, nonostante il talento. E così l’Atalanta si prende tempo, esplorando piste alternative. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra queste c’è anche Miguel Gutierrez, spagnolo del Girona cresciuto nel vivaio del Real Madrid. Terzino moderno, classe 2001, ha collezionato 10 presenze in prima squadra con Zidane prima del trasferimento in Catalogna nel 2022 per 4 milioni. Il contratto in scadenza tra due anni e l’interesse passato di Juventus, Napoli e Roma lo rendono un obiettivo credibile. La valutazione si aggira sempre intorno ai 20 milioni.

Un’altra opzione, più offensiva, porta a Maxi Araujo dello Sporting. Classe 2000, uruguaiano, può giocare su tutta la fascia e ha qualità fisiche importanti. Ma c’è un ostacolo non banale: è extracomunitario. L’Atalanta ha a disposizione un solo slot ancora libero e l’intenzione del club è quella di usarlo per un attaccante – magari il vice-Lookman, se l’anglonigeriano dovesse partire – o per un centravanti vero e proprio.

Insomma, le rifiniture ci saranno, ma senza fretta. Anche in uscita non ci sono urgenze: la Dea osserva, sonda e valuta. Il tempo gioca a favore di chi ha già una base solida.