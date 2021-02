Atalanta, Muriel è l’uomo del destino. E quanto segna nel 2021

Luis Muriel ha regalato ancora una volta la vittoria nell’Atalanta. E in questo 2021 segna più di tutti

Ancora una volta Luis Muriel. Il colombiano continua a essere decisivo per l’Atalanta quando la squadra di Gasperini non riesce a sfondare le mura erette dalle difese avversarie. «Entro, spacco, segno, ciao» parafrasando una canzone di Salmo. E così è stato anche contro il Cagliari. Il colombiano ha fatto quello che sa fare meglio, è entrato al 68′ al posto di uno spento Ilicic e ha deciso la partita della Sardegna al 90′ con una prodezza fantastica: dribbling per superare due avversari e destro che ha trafitto Cragno. Una rete che permette all’Atalanta di rilanciarsi in chiave Champions League, portandosi a soli due punti dal quarto posto.

GOL 2021 – E Muriel non è solo l’uomo del destino da far entrare quando le cose vanno male. Le sue qualità sono immense, ora ha maturato anche esperienza diventando decisivo in zona gol. Come riportato da OptaPaolo, infatti, con la rete segnata contro il Cagliari il colombiano è salito a quota 6 nel 2021; nessuno dall’inizio dell’anno solare 2021 ha segnato più di lui in Serie A. Sassuolo, Parma, Benevento, Udinese, Torino e appunto Cagliari le vittime di Muriel in questo anno del Bufalo che si prefigura prospero per il colombiano.