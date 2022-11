Conferenza stampa Spalletti: «Domani ci aspetta una gara simile a quella di Anfield»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta di domani

«Domani ci saranno tanti rischi come ad Anfield. Dovremo dimostrare consapevolezza di essere forti. Gasperini è un veterano di quelli terribili. Fare bene a Bergamo per noi suonerebbe come una conferma del calcio che vogliamo raggiungere. Sono tranquillo in questo perché la squadra si è allenata bene».

CHAMPIONS – «E’ un giochino sbagliato quello di preferire una squadra piuttosto che un’altra. Noi vogliamo partite difficili e avere la forza per affrontarle».

SOSTA – «Non vedo svantaggi perché la dobbiamo passare tutti. Si faranno valutazioni individuali quando sarà il momento».

BENITEZ – «Quando si parla di lui qui c’è sempre un ottimo ricordo. E’ un grandissimo allenatore oltre che una brava persona».